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Куранова Татьяна Егоровна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

11.01.1842 ст.

Дата смерти

06.03.1842 ст.

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

Вычислено 1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1842 ст.

Отец: Куранов Егор Иванович

Мать: Куранова Анна Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служаший казак Григорий Иванович Куранов Восприемники: Красноярской Градской больницы Старший фельдшер Федор Артемьевич Степанов и мещанина Семена Александровича Мещерякова жена Матрена Афанасье... Показать все
Смерть
06.03.1842 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла в возрасте 2 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 223 номер 9
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