Куранова Татьяна Егоровна
Место рождения
Дата рождения11.01.1842 ст.
Дата смерти06.03.1842 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.01.1842 ст.
Отец: Куранов Егор Иванович
Отец: служаший казак Григорий Иванович Куранов Восприемники: Красноярской Градской больницы Старший фельдшер Федор Артемьевич Степанов и мещанина Семена Александровича Мещерякова жена Матрена Афанасье... Показать все
Смерть
06.03.1842 ст.
Умерла в возрасте 2 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 223 номер 9