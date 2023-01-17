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Куранова Пелагея Егоровна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

07.10.1848 ст.

Дата смерти

22.07.1853 ст.

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

Вычислено 1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1848 ст.

Отец: Куранов Егор Иванович

Мать: Куранова Анна Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Егор Иванович Куранов Восприемники: Красноярской конно-артиллерийской N16 батареи служащий казак Николай Иванович Куранов и Красноярского мещанина Кирилла Васильевича Данилова же... Показать все
Смерть
22.07.1853 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 4 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 270 номер 70
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