Куранова Пелагея Егоровна
Место рождения
Дата рождения07.10.1848 ст.
Дата смерти22.07.1853 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1848 ст.
Отец: Куранов Егор Иванович
Отец: служащий казак Егор Иванович Куранов Восприемники: Красноярской конно-артиллерийской N16 батареи служащий казак Николай Иванович Куранов и Красноярского мещанина Кирилла Васильевича Данилова же... Показать все
Смерть
22.07.1853 ст.
умерла в возрасте 4 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 270 номер 70