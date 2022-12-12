Куранов Михаил Егорович
Место рождения
Дата рождения27.10.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1851 ст.
Отец: Куранов Егор Иванович
Отец: служащий казак Георгий Иванович Куранов Восприемники: отставной казак Иван Кузьмич Мамутов и служащего казака Алексея Ивановича Куранова жена Прасковья Федоровна https://rodoslovnaya.astrobl... Показать все
Смерть
Неизвестно