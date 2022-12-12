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Куранов Михаил Егорович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

27.10.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

Вычислено 1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1851 ст.

Отец: Куранов Егор Иванович

Мать: Куранова Анна Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Георгий Иванович Куранов Восприемники: отставной казак Иван Кузьмич Мамутов и служащего казака Алексея Ивановича Куранова жена Прасковья Федоровна https://rodoslovnaya.astrobl... Показать все
Смерть
Неизвестно
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