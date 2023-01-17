Мещерякова (Куранова) Анфиса Михайловна
Место рождения
Дата рождения30.11.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
30.11.1891 ст.
Отец: Куранов Михаил Егорович
Восприемники: казак Константин Иванович Куранов и казачка Евдокия Егоровна Кайдалова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-5 файл 67 номер 160 В семейном списке 1895 года 4 лет
Бракосочетание
03.07.1913 ст.
Жених: мещанин Александр Александрович Мещеряков - 25 лет Невеста: казачка Анфиза Михайловна Куранова - 21 лет Поручители: мещане Самсон Иванович Макаренков, Александр Иванович Лебедев, Петр Ильич Мал... Показать все
Смерть
Неизвестно