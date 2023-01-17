Мещерякова (Куранова) Анфиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова (Куранова) Анфиса Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

30.11.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1891 ст.

Отец: Куранов Михаил Егорович

Мать: Куранова Пелагея Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Константин Иванович Куранов и казачка Евдокия Егоровна Кайдалова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-5 файл 67 номер 160 В семейном списке 1895 года 4 лет
Бракосочетание
03.07.1913 ст.

Муж: Мещеряков Александр Александрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Александр Александрович Мещеряков - 25 лет Невеста: казачка Анфиза Михайловна Куранова - 21 лет Поручители: мещане Самсон Иванович Макаренков, Александр Иванович Лебедев, Петр Ильич Мал... Показать все
Смерть
Неизвестно
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