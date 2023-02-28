Мещеряков Александр Александрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1913 ст.
Жених: мещанин Александр Александрович Мещеряков - 25 лет Невеста: казачка Анфиза Михайловна Куранова - 21 лет Поручители: мещане Самсон Иванович Макаренков, Александр Иванович Лебедев, Петр Ильич Мал... Показать все
Смерть
Неизвестно