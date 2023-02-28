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Мещеряков Александр Александрович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
03.07.1913 ст.

Жена: Мещерякова Анфиса Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Александр Александрович Мещеряков - 25 лет Невеста: казачка Анфиза Михайловна Куранова - 21 лет Поручители: мещане Самсон Иванович Макаренков, Александр Иванович Лебедев, Петр Ильич Мал... Показать все
Смерть
Неизвестно
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