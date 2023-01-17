Куранова Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.09.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1854
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Гавриил Никифорович Горбунцов и служащего казака Александра Алексеевича Куранова дочь девица Гликерия Александровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f... Показать все
Бракосочетание
02.02.1871 ст.
Жених: служащий казак Михаил Гергиевич Куранов - 19 лет Невеста: Пелагея Ивановна 16 лет 9 мес. дочь девица отставного казака Ивана Александровича Куранова Поручители: брат жениха служащий казак ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1874
Дочь: Куранова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Егорович
В семейном списке 1892 года 18 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1877
Отец ребёнка: Куранов Михаил Егорович
В семейном списке 1892 года 15 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1879
Сын: Куранов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Куранов Михаил Егорович
В семейном списке 1892 года 13 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1881
Сын: Куранов Аверкий Михайлович
Отец ребёнка: Куранов Михаил Егорович
В семейном списке 1892 года 11 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1886
Дочь: Куранова Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Егорович
В семейном списке 1892 года 6 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1889
Дочь: Куранова Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Егорович
В семейном списке 1892 года 3 лет
Смерть
Неизвестно