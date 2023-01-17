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Куранова Пелагея Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

29.09.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1854

Отец: Куранов Иван Александрович

Мать: Куранова Елизавета Илларионовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Гавриил Никифорович Горбунцов и служащего казака Александра Алексеевича Куранова дочь девица Гликерия Александровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f... Показать все
Бракосочетание
02.02.1871 ст.

Муж: Куранов Михаил Егорович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Михаил Гергиевич Куранов - 19 лет Невеста: Пелагея Ивановна 16 лет 9 мес. дочь девица отставного казака Ивана Александровича Куранова Поручители: брат жениха служащий казак ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1874

Дочь: Куранова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Куранов Михаил Егорович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 18 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1877

Сын: Куранов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Куранов Михаил Егорович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 15 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Сын: Куранов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Куранов Михаил Егорович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 13 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1881

Сын: Куранов Аверкий Михайлович

Отец ребёнка: Куранов Михаил Егорович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 11 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1886

Дочь: Куранова Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Куранов Михаил Егорович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 6 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1889

Дочь: Куранова Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Куранов Михаил Егорович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 3 лет
Смерть
Неизвестно
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