Куранова (Лансина) Елизавета Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Лансина) Елизавета Илларионовна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
10.09.1852 ст.

Муж: Куранов Иван Александрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Иван Александрович Куранов -22 год Невеста: Елизавета Илларионовна - 16 лет дочь девица умершего мещанина Иллариона Никитовича Лансина? Поручители: купеческий сын Герман Петров... Показать все
Рождение ребёнка
29.09.1854

Дочь: Куранова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Куранов Иван Александрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Гавриил Никифорович Горбунцов и служащего казака Александра Алексеевича Куранова дочь девица Гликерия Александровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1857 ст.

Сын: Куранов Василий Иванович

Отец ребёнка: Куранов Иван Александрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Иван Петрович Вереин и отставного казака Петра Михайловича Еримовского дочь девица Ольга Петрова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1858 ст.

Сын: Куранов Стефан Иванович

Отец ребёнка: Куранов Иван Александрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий урядник Петр Корнеевич? Бородин и мещанина Василия Васильевича Карлова жена Прасковья Никифоровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 фай... Показать все
Рождение ребёнка
16.12.1860 ст.

Дочь: Куранова Ульяния Ивановна

Отец ребёнка: Куранов Иван Александрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: мещане Матвей Васильевич Сиротов и вдова Настасья Васильевна Толокина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 333 номер 111
Рождение ребёнка
Вычислено 1866

Сын: Куранов Константин Иванович

Отец ребёнка: Куранов Иван Александрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 26 лет служащий казак
Рождение ребёнка
Вычислено 1868

Сын: Куранов Иван Иванович

Отец ребёнка: Куранов Иван Александрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 23 лет служащий казак
Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Сын: Куранов Аким Иванович

Отец ребёнка: Куранов Иван Александрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 16 лет малолеток
Смерть
Неизвестно
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