Куранова (Лансина) Елизавета Илларионовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.09.1852 ст.
Жених: служащий казак Иван Александрович Куранов -22 год Невеста: Елизавета Илларионовна - 16 лет дочь девица умершего мещанина Иллариона Никитовича Лансина? Поручители: купеческий сын Герман Петров... Показать все
Рождение ребёнка
29.09.1854
Дочь: Куранова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Куранов Иван Александрович
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Гавриил Никифорович Горбунцов и служащего казака Александра Алексеевича Куранова дочь девица Гликерия Александровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1857 ст.
Отец ребёнка: Куранов Иван Александрович
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Иван Петрович Вереин и отставного казака Петра Михайловича Еримовского дочь девица Ольга Петрова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1858 ст.
Отец ребёнка: Куранов Иван Александрович
Отец: служащий казак Восприемники: служащий урядник Петр Корнеевич? Бородин и мещанина Василия Васильевича Карлова жена Прасковья Никифоровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 фай... Показать все
Рождение ребёнка
16.12.1860 ст.
Дочь: Куранова Ульяния Ивановна
Отец ребёнка: Куранов Иван Александрович
Отец: служащий казак Восприемники: мещане Матвей Васильевич Сиротов и вдова Настасья Васильевна Толокина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 333 номер 111
Рождение ребёнка
Вычислено 1866
Сын: Куранов Константин Иванович
Отец ребёнка: Куранов Иван Александрович
В семейном списке 1892 года 26 лет служащий казак
Рождение ребёнка
Вычислено 1868
Отец ребёнка: Куранов Иван Александрович
В семейном списке 1892 года 23 лет служащий казак
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Отец ребёнка: Куранов Иван Александрович
В семейном списке 1892 года 16 лет малолеток
Смерть
Неизвестно