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Куранов Василий Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

03.02.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

Вычислено 1836 г.р.

Жена

Вычислено 1874 г.р.
Вычислено 1873 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1857 ст.

Отец: Куранов Иван Александрович

Мать: Куранова Елизавета Илларионовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Иван Петрович Вереин и отставного казака Петра Михайловича Еримовского дочь девица Ольга Петрова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d... Показать все
Бракосочетание
Около 1889

Жена: Куранова Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
30.04.1890 ст.

Дочь: Куранова Таисия Васильевна

Мать ребёнка: Куранова Евгения Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Василий Иванович Мамутов и казака Михаила Егоровича Куранова жена Пелагея Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 25 номер 55
Рождение ребёнка
Вычислено 1891

Сын: Куранов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Куранова Евгения Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 1 год
Рождение ребёнка
24.07.1892 ст.

Сын: Куранов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Куранова Евгения Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Константин Иванович Куранов и Варвара Николаевна Полиникова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-8 файл 24 номер 81
Место жительства
1892
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Семейный список: Куранов Василий Иванович - 29 лет служащий казак Жена: Евгения Алексеевна - 18 лет Дети ее: Иван - 1 год Лошадей -1, рогатого скота не имеют Семейного состояния посредственного https... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1896 ст.

Сын: Куранов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Куранова Евгения Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Федор Алексеевич Епанешников и Варвара Николаевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-20 файл 13 номер 24
Рождение ребёнка
21.08.1898 ст.

Сын: Куранов Адриан Васильевич

Мать ребёнка: Куранова Евгения Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Федор Алексеевич Епанешников и Евгения Васильевна Бородина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-26 файл 56 номер 135
Рождение ребёнка
14.11.1901 ст.

Дочь: Куранова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Куранова Евгения Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Аверкий Михайлович Куранов и Варвара Николаевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-35 файл 69 номер 168
Бракосочетание
12.09.1904 ст.

Жена: Куранова Александра Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Василий Иванович Куранов - 38 лет - вдовец вторым браком Невеста: мещанка Александра Васильевна Никешина - 31 год девица Поручители: казаки Алексей Епанешников, Константин Иванович Курано... Показать все
Рождение ребёнка
08.08.1905 ст.

Сын: Куранов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Куранова Александра Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Феодор Алексеевич Епанешников и мещанка Анна Михайловна Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-51 файл 59 номер 99
Смерть
Неизвестно
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