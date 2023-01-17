Куранов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения03.02.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
03.02.1857 ст.
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Иван Петрович Вереин и отставного казака Петра Михайловича Еримовского дочь девица Ольга Петрова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d... Показать все
Бракосочетание
Около 1889
Рождение ребёнка
30.04.1890 ст.
Дочь: Куранова Таисия Васильевна
Мать ребёнка: Куранова Евгения Алексеевна
Восприемники: казак Василий Иванович Мамутов и казака Михаила Егоровича Куранова жена Пелагея Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 25 номер 55
Рождение ребёнка
Вычислено 1891
Мать ребёнка: Куранова Евгения Алексеевна
В семейном списке 1892 года 1 год
Рождение ребёнка
24.07.1892 ст.
Сын: Куранов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Куранова Евгения Алексеевна
Восприемники: казаки Константин Иванович Куранов и Варвара Николаевна Полиникова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-8 файл 24 номер 81
Место жительства
1892
Семейный список: Куранов Василий Иванович - 29 лет служащий казак Жена: Евгения Алексеевна - 18 лет Дети ее: Иван - 1 год Лошадей -1, рогатого скота не имеют Семейного состояния посредственного https... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1896 ст.
Сын: Куранов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Куранова Евгения Алексеевна
Восприемники: казаки Федор Алексеевич Епанешников и Варвара Николаевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-20 файл 13 номер 24
Рождение ребёнка
21.08.1898 ст.
Сын: Куранов Адриан Васильевич
Мать ребёнка: Куранова Евгения Алексеевна
Восприемники: казаки Федор Алексеевич Епанешников и Евгения Васильевна Бородина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-26 файл 56 номер 135
Рождение ребёнка
14.11.1901 ст.
Дочь: Куранова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Куранова Евгения Алексеевна
Восприемники: казаки Аверкий Михайлович Куранов и Варвара Николаевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-35 файл 69 номер 168
Бракосочетание
12.09.1904 ст.
Жених: казак Василий Иванович Куранов - 38 лет - вдовец вторым браком Невеста: мещанка Александра Васильевна Никешина - 31 год девица Поручители: казаки Алексей Епанешников, Константин Иванович Курано... Показать все
Рождение ребёнка
08.08.1905 ст.
Сын: Куранов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Куранова Александра Васильевна
Восприемники: казак Феодор Алексеевич Епанешников и мещанка Анна Михайловна Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-51 файл 59 номер 99
Смерть
Неизвестно