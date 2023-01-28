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Куранова Таисия Васильевна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

30.04.1890 ст.

Дата смерти

08.06.1890

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

Вычислено 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1890 ст.

Отец: Куранов Василий Иванович

Мать: Куранова Евгения Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Василий Иванович Мамутов и казака Михаила Егоровича Куранова жена Пелагея Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 25 номер 55
Смерть
08.06.1890
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от слабости в возрасте 1.5 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-3 файл 25 номер 49

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