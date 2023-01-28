Куранова Таисия Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.04.1890 ст.
Дата смерти08.06.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1890 ст.
Восприемники: казак Василий Иванович Мамутов и казака Михаила Егоровича Куранова жена Пелагея Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 25 номер 55
Смерть
08.06.1890
Умерла от слабости в возрасте 1.5 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-3 файл 25 номер 49