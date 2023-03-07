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Куранова Евгения Алексеевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1874

Дата смерти

22.04.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 18 лет
Бракосочетание
Около 1889

Муж: Куранов Василий Иванович

Рождение ребёнка
30.04.1890 ст.

Дочь: Куранова Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Василий Иванович Мамутов и казака Михаила Егоровича Куранова жена Пелагея Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 25 номер 55
Рождение ребёнка
Вычислено 1891

Сын: Куранов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 1 год
Рождение ребёнка
24.07.1892 ст.

Сын: Куранов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Константин Иванович Куранов и Варвара Николаевна Полиникова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-8 файл 24 номер 81 Выдано: 18/07/1938
Рождение ребёнка
15.02.1896 ст.

Сын: Куранов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Федор Алексеевич Епанешников и Варвара Николаевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-20 файл 13 номер 24
Рождение ребёнка
21.08.1898 ст.

Сын: Куранов Адриан Васильевич

Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Федор Алексеевич Епанешников и Евгения Васильевна Бородина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-26 файл 56 номер 135
Рождение ребёнка
14.11.1901 ст.

Дочь: Куранова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Аверкий Михайлович Куранов и Варвара Николаевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-35 файл 69 номер 168
Смерть
22.04.1904 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от воспаления легких в возрасте 36 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-49 файл 11 номер 24
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