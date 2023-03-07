Куранова Евгения Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1874
Дата смерти22.04.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
В семейном списке 1892 года 18 лет
Бракосочетание
Около 1889
Рождение ребёнка
30.04.1890 ст.
Дочь: Куранова Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович
Восприемники: казак Василий Иванович Мамутов и казака Михаила Егоровича Куранова жена Пелагея Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 25 номер 55
Рождение ребёнка
Вычислено 1891
Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович
В семейном списке 1892 года 1 год
Рождение ребёнка
24.07.1892 ст.
Сын: Куранов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович
Восприемники: казаки Константин Иванович Куранов и Варвара Николаевна Полиникова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-8 файл 24 номер 81 Выдано: 18/07/1938
Рождение ребёнка
15.02.1896 ст.
Сын: Куранов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович
Восприемники: казаки Федор Алексеевич Епанешников и Варвара Николаевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-20 файл 13 номер 24
Рождение ребёнка
21.08.1898 ст.
Сын: Куранов Адриан Васильевич
Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович
Восприемники: казаки Федор Алексеевич Епанешников и Евгения Васильевна Бородина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-26 файл 56 номер 135
Рождение ребёнка
14.11.1901 ст.
Дочь: Куранова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Куранов Василий Иванович
Восприемники: казаки Аверкий Михайлович Куранов и Варвара Николаевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-35 файл 69 номер 168
Смерть
22.04.1904 ст.
Умерла от воспаления легких в возрасте 36 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-49 файл 11 номер 24