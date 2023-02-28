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Куранов Николай Васильевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

24.07.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1892 ст.

Отец: Куранов Василий Иванович

Мать: Куранова Евгения Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Константин Иванович Куранов и Варвара Николаевна Полиникова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-8 файл 24 номер 81 Выдано: 18/07/1938
Бракосочетание
24.01.1914 ст.

Жена: Куранова Мария Адриановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
!!есть еще один Куранов Николай Васильевич 29.11.1893 ст. Жених: казак Николай Васильевич Куранов - 21 лет Невеста: мещанка Мария Адриановна Никешина - 20 лет Поручители: мещане Василий Николаевич Бут... Показать все
Рождение ребёнка
11.02.1915 ст.

Дочь: Куранова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Куранова Мария Адриановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Павел Доримедонтович Захаров и Александра Абрамовна Каменева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-87 файл 23 номер 5 Возможно 23 файл в метрической книге из другого года... Показать все
Рождение ребёнка
05.02.1917 ст.

Сын: Куранов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Куранова Мария Адриановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Иосиф Андреевич Елизаров и мещанка Валентина Адриановна Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 11 номер 20
Рождение ребёнка
12.10.1919 ст.

Дочь: Куранова Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Куранова Мария Адриановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: граждане Александр Васильевич Куранов и Параскева Михайловна Мамутова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-99 файл 44 номер 122
Смерть
Неизвестно
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