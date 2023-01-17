Куранов Адриан Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.08.1898 ст.
Дата смерти16.10.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1898 ст.
Восприемники: казаки Федор Алексеевич Епанешников и Евгения Васильевна Бородина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-26 файл 56 номер 135
Смерть
16.10.1899 ст.
Умер от коклюша в возрасте 1 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-31 файл 29 номер 95