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Куранов Адриан Васильевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

21.08.1898 ст.

Дата смерти

16.10.1899 ст.

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Вычислено 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1898 ст.

Отец: Куранов Василий Иванович

Мать: Куранова Евгения Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Федор Алексеевич Епанешников и Евгения Васильевна Бородина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-26 файл 56 номер 135
Смерть
16.10.1899 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от коклюша в возрасте 1 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-31 файл 29 номер 95
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