Куранов Степан (Стефан) Иванович
Место рождения
Дата рождения24.06.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
24.06.1858 ст.
Отец: служащий казак Восприемники: служащий урядник Петр Корнеевич? Бородин и мещанина Василия Васильевича Карлова жена Прасковья Никифоровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 фай... Показать все
Бракосочетание
Около 1883
Рождение ребёнка
Вычислено 1884
Мать ребёнка: Куранова Татьяна Евлампиевна
В семейном списке 1892 года 8 лет В семейном списке 1895 года 10 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1886
Сын: Куранов Алексей Степанович
Мать ребёнка: Куранова Татьяна Евлампиевна
В семейном списке 1892 года 6 лет В семейном списке 1895 года 7 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 13.10.1890 ст.
Дочь: Куранова Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Куранова Татьяна Евлампиевна
Восприемники: казак Михаил Егорович Куранов и казака Михаила Константиновича Малетина жена Анна Афанасьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 50 номер 126 В семейном списке ... Показать все
Место жительства
1892
Семейный список: Куранов Степан Иванович - 33 лет платежный казак Жена: Татьяна Евлампиевна - 28 лет Дети: Петр - 8 лет Алексей - 6 лет Клавдия - 3 лет Лошадей - 1, рогатого скота -1 Семейного состоян... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1893 ст.
Дочь: Квасова Александра Степановна
Мать ребёнка: Куранова Татьяна Евлампиевна
Восприемники: Казак Иван Иванович Куранов и мещанка Наталия Степановна Сосновская https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-11 файл 22 номер 39 В семейном списке 1895 года 3 лет
Рождение ребёнка
24.10.1895 ст.
Дочь: Куранова Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Куранова Татьяна Евлампиевна
Восприемники: казаки Степан Константинович Малетин и Феодосия Евлампиевна Шкилева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-17 файл 73 номер 127
Место жительства
1895
Семейный список: Куранов Степан Иванович 36 лет жена Татьяна Евлампиевна 31 лет дети Петр 10 лет Алексей 7 лет Александра 3 лет Клавдия 24 октября 1895 https://rodoslovnaya.... Показать все
Рождение ребёнка
29.01.1898 ст.
Сын: Куранов Василий Степанович
Мать ребёнка: Куранова Татьяна Евлампиевна
Восприемники: запасный матрос Александр Иванович Малетин и мещанка Евдокия Ивановна Дашкова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-26 файл 10 номер 16
Смерть
Неизвестно