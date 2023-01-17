Куранова (Шкилева) Татьяна Евлампиевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
В семейном списке 1892 года 28 лет
Бракосочетание
Около 1883
Рождение ребёнка
Вычислено 1884
Отец ребёнка: Куранов Стефан Иванович
В семейном списке 1892 года 8 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1886
Сын: Куранов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Куранов Стефан Иванович
В семейном списке 1892 года 6 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 13.10.1890 ст.
Дочь: Куранова Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Куранов Стефан Иванович
Восприемники: казак Михаил Егорович Куранов и казака Михаила Константиновича Малетина жена Анна Афанасьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 50 номер 126 В семейном списке ... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1893 ст.
Дочь: Куранова Александра Степановна
Отец ребёнка: Куранов Стефан Иванович
Отец: Восприемники: Казак Иван Иванович Куранов и мещанка Наталия Степановна Сосновская https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-11 файл 22 номер 39
Рождение ребёнка
24.10.1895 ст.
Дочь: Куранова Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Куранов Стефан Иванович
Восприемники: казаки Степан Константинович Малетин и Феодосия Евлампиевна Шкилева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-17 файл 73 номер 127
Рождение ребёнка
29.01.1898 ст.
Сын: Куранов Василий Степанович
Отец ребёнка: Куранов Стефан Иванович
Восприемники: запасный матрос Александр Иванович Малетин и мещанка Евдокия Ивановна Дашкова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-26 файл 10 номер 16
Смерть
Неизвестно