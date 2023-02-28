Мамутова (Куранова) Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамутова (Куранова) Прасковья Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1851 г.р.

Мать

1854 г.р.

Муж

Вычислено 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886

Отец: Куранов Михаил Егорович

Мать: Куранова Пелагея Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 6 лет В семейном списке 1895 года 11 лет
Бракосочетание
27.07.1903

Муж: Мамутов Михаил Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: урядник Михаил Алексеевич Мамутов - 24 лет холост Невеста: казачка Параскева Михайловна Куранова -16 лет девица Поручители: казаки Алексей Павлович Куранов, Никифор Константинович Еримовский, м... Показать все
Смерть
Неизвестно
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