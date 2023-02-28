Мамутова (Куранова) Прасковья Михайловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886
Отец: Куранов Михаил Егорович
В семейном списке 1892 года 6 лет В семейном списке 1895 года 11 лет
Бракосочетание
27.07.1903
Жених: урядник Михаил Алексеевич Мамутов - 24 лет холост Невеста: казачка Параскева Михайловна Куранова -16 лет девица Поручители: казаки Алексей Павлович Куранов, Никифор Константинович Еримовский, м... Показать все
Смерть
Неизвестно