Мамутов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамутов Михаил Алексеевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
27.07.1903

Жена: Мамутова Прасковья Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: урядник Михаил Алексеевич Мамутов - 24 лет холост Невеста: казачка Параскева Михайловна Куранова -16 лет девица Поручители: казаки Алексей Павлович Куранов, Никифор Константинович Еримовский, м... Показать все
Смерть
Неизвестно
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