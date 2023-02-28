Мамутов Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.07.1903
Жених: урядник Михаил Алексеевич Мамутов - 24 лет холост Невеста: казачка Параскева Михайловна Куранова -16 лет девица Поручители: казаки Алексей Павлович Куранов, Никифор Константинович Еримовский, м... Показать все
Смерть
Неизвестно