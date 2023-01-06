Куранов Петр Егорович
Место рождения
Дата рождения05.06.1839 ст.
Дата смерти28.09.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
05.06.1839 ст.
Отец: казак Егор Иванович Куранов Восприемники: Красноярского уездного суда писарь Иван Анфтропович Квасов и мещанина ?Ивановича Тарасова дочь Марфа https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-... Показать все
Бракосочетание
20.02.1861 ст.
Жених: служащий казак Петр Егорович Куранов -21 года Невеста: Ольга -18 лет дочь умершего казака Льва Яковлевича Вереина Поручители: служащие казаки Алексей Матвеевич Маклецов, Николай Куранов, Егор ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1864
Мать ребёнка: Куранова (Вереина) Ольга Львовна
В семейном списке 1892 года 28 лет В семейном списке 1892 года 31 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1867
Мать ребёнка: Куранова (Вереина) Ольга Львовна
В семейном списке 1892 года 25 лет В семейном списке 1895 года 28 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Дочь: Бутырина (Куранова) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Куранова (Вереина) Ольга Львовна
В семейном списке 1892 года 9 лет В семейном списке 1895 года 13 лет
Место жительства
1892
Семейный список: Куранов Петр Егорович - 55 лет отставной казак жена Ольга Львовна - 48 лет Дети: Василий Петрович -28 лет служащий казак жена: Анна Михайловна - 25 лет их дети: Егор Васильев... Показать все
Место жительства
1895
Семейный список: Куранов Петр Егорович - 59 лет жена Ольга Львовна - 51 лет Дети: Василий Петрович -31 лет жена: Анна Михайловна - 28 лет их дети: Георгий Васильевич - 10 лет Пелагия - 1... Показать все
Смерть
28.09.1902 ст.
Умер казак Петр Егорович Куранов от пищеварительных органов в возрасте 66 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-41 файл 34 номер 105