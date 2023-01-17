Куранова (Вереина) Ольга Львовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1861 ст.
Жених: служащий казак Петр Егорович Куранов -21 года Невеста: Ольга -18 лет дочь умершего казака Льва Яковлевича Вереина Поручители: служащие казаки Алексей Матвеевич Маклецов, Николай Куранов, Егор ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1864
Отец ребёнка: Куранов Петр Егорович
В семейном списке 1892 года 28 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1867
Отец ребёнка: Куранов Петр Егорович
В семейном списке 1892 года 25 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Дочь: Куранова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Куранов Петр Егорович
В семейном списке 1892 года 9 лет
Смерть
Неизвестно