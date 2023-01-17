Куранова (Вереина) Ольга Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Вереина) Ольга Львовна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
20.02.1861 ст.

Муж: Куранов Петр Егорович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Петр Егорович Куранов -21 года Невеста: Ольга -18 лет дочь умершего казака Льва Яковлевича Вереина Поручители: служащие казаки Алексей Матвеевич Маклецов, Николай Куранов, Егор ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1864

Сын: Куранов Василий Петрович

Отец ребёнка: Куранов Петр Егорович

В семейном списке 1892 года 28 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Сын: Куранов Иван Петрович

Отец ребёнка: Куранов Петр Егорович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 25 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Дочь: Куранова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Куранов Петр Егорович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 9 лет
Смерть
Неизвестно
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