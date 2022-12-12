Куранова Агриппина Егоровна
Место рождения
Дата рождения16.06.1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1846 ст.
Отец: Куранов Егор Иванович
Отец: служащий казак Егор Иванович Куранов Восприемники: мещанин Иван Иванович Шапошников и умершего казака Ивана Мартынова жена Акилина Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d... Показать все
Смерть
Неизвестно