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Куранова Агриппина Егоровна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

16.06.1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

Вычислено 1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1846 ст.

Отец: Куранов Егор Иванович

Мать: Куранова Анна Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Егор Иванович Куранов Восприемники: мещанин Иван Иванович Шапошников и умершего казака Ивана Мартынова жена Акилина Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d... Показать все
Смерть
Неизвестно
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