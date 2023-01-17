Куранов Николай Егорович
Место рождения
Дата рождения03.12.1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1837 ст.
Отец: Куранов Егор Иванович
Отец: служащий казак Егор Иванович Куранов Восприемники: служащий казак Иван Мамутов и умершего казака Никиты Осьминина жена вдова Марфа https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 36... Показать все
Смерть
Неизвестно