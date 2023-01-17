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Куранов Николай Егорович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

03.12.1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

Вычислено 1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1837 ст.

Отец: Куранов Егор Иванович

Мать: Куранова Анна Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Егор Иванович Куранов Восприемники: служащий казак Иван Мамутов и умершего казака Никиты Осьминина жена вдова Марфа https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 36... Показать все
Смерть
Неизвестно
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