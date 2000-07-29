Афанасенко (Коноплева) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасенко (Коноплева) Елена Ивановна

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Место рождения

Завод, Жлобинский район, Гомельская область

Дата рождения

30.09.1914

Дата смерти

29.07.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1914

Отец: Коноплев Иван Константинович

Мать: Коноплева Матрена Григорьевна

Завод, Жлобинский район, Гомельская область
Бракосочетание
09.07.1935

Муж: Афанасенко Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
01.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанасенко Алексей Васильевич

Старые Дороги, Стародорожский район, Минская область
Рождение ребёнка
21.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанасенко Алексей Васильевич

Тимковичи, Копыльский район, Минская область
Рождение ребёнка
06.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанасенко Алексей Васильевич

Талька, Пуховичский район, Минская область
Смерть
29.07.2000
Талька, Пуховичский район, Минская область
Похороны
Неизвестно
Талька, Пуховичский район, Минская область
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