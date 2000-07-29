Афанасенко (Коноплева) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.09.1914
Дата смерти29.07.2000
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1914
Бракосочетание
09.07.1935
Рождение ребёнка
01.10.1936
Старые Дороги, Стародорожский район, Минская область
Рождение ребёнка
21.03.1939
Тимковичи, Копыльский район, Минская область
Рождение ребёнка
06.02.1945
Смерть
29.07.2000
Похороны
Неизвестно