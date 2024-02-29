Коноплев Иван Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коноплев Константин
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.01.1907
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Коноплева Матрена Григорьевна
Рождение ребёнка
13.10.1908
Мать ребёнка: Коноплева Матрена Григорьевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Коноплев Аркадий Иванович
Мать ребёнка: Коноплева Матрена Григорьевна
Рождение ребёнка
30.09.1914
Дочь: Афанасенко Елена Ивановна
Мать ребёнка: Коноплева Матрена Григорьевна
Смерть
Неизвестно
Осиновица, Беларусь
Похороны
Неизвестно
Осиновица, Беларусь