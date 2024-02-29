Коноплев Иван Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоноплев Иван Константинович

Коноплев Иван Константинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коноплев Константин

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.01.1907

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Коноплева Матрена Григорьевна

Завод, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
13.10.1908

Сын: Коноплев Петр Иванович

Мать ребёнка: Коноплева Матрена Григорьевна

Завод, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Коноплев Аркадий Иванович

Мать ребёнка: Коноплева Матрена Григорьевна

Завод, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
30.09.1914

Дочь: Афанасенко Елена Ивановна

Мать ребёнка: Коноплева Матрена Григорьевна

Завод, Жлобинский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
Осиновица, Беларусь
Похороны
Неизвестно
Осиновица, Беларусь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close