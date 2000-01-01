деревня Старая Рудня, Жлобинский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Старая Рудня

Жлобинский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Староруднянская волость
447. Старая Рудня, село бывшее владельческое, дворов 71, жителей 436, волостное правление, церковь православная, школа. В 5 верстах — станция железнодорожная Солтановка. Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Старо-Руднянская волость
село Старая Рудня1012111913994735023489699176

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Старо-Руднянская волость
1Село Старая Рудня, в нем Руднянское вол. прав. Либ.-Ром. ж. д. руч. ОкреСтаро-Рудн. с. о. 125500476Староруднян. пр. 12035
27Им. Старая-РудняЛиб.-Ром. ж. д. руч. Окредв. А. Войнич-Сяноженцкому. к. 13238Люшевского р.-к. 12035

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Жлобинский район, Староруднянский сельсовет
д Старая Рудня848

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Жлобинский район, Староруднянский сельсовет
д. Старая Рудня496

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