- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
447. Старая Рудня, село бывшее владельческое, дворов 71, жителей 436, волостное правление, церковь православная, школа. В 5 верстах — станция железнодорожная Солтановка. Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Старая Рудня1012111913994735023489699176
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Село Старая Рудня, в нем Руднянское вол. прав. Либ.-Ром. ж. д. руч. ОкреСтаро-Рудн. с. о. 125500476Староруднян. пр. 12035
27Им. Старая-РудняЛиб.-Ром. ж. д. руч. Окредв. А. Войнич-Сяноженцкому. к. 13238Люшевского р.-к. 12035
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Старая Рудня848
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Старая Рудня496