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Коноплев Аркадий Иванович

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Место рождения

Завод, Жлобинский район, Гомельская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Коноплев Иван Константинович

Мать: Коноплева Матрена Григорьевна

Завод, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коноплева Сеня (?)

д. Воротынь, Могилевская обл.
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коноплева Сеня (?)

д. Воротынь, Могилевская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноплева Сеня (?)

Смерть
Неизвестно
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