Коноплев Аркадий Иванович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коноплева Сеня (?)
д. Воротынь, Могилевская обл.
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коноплева Сеня (?)
д. Воротынь, Могилевская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коноплева Сеня (?)
Смерть
Неизвестно