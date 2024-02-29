Коноплева Сеня (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплева Сеня (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коноплев Аркадий Иванович

д. Воротынь, Могилевская обл.
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коноплев Аркадий Иванович

д. Воротынь, Могилевская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноплев Аркадий Иванович

Смерть
Неизвестно
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