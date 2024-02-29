Коноплева Сеня (?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коноплев Аркадий Иванович
д. Воротынь, Могилевская обл.
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коноплев Аркадий Иванович
д. Воротынь, Могилевская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно