Коноплева (Бушкевич) Матрена Григорьевна
Место рожденияПольша
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бушкевич Григорий
Мать: Бушкевич Полина
Польша
Рождение ребёнка
27.01.1907
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Коноплев Иван Константинович
Рождение ребёнка
13.10.1908
Отец ребёнка: Коноплев Иван Константинович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Коноплев Аркадий Иванович
Отец ребёнка: Коноплев Иван Константинович
Рождение ребёнка
30.09.1914
Дочь: Афанасенко Елена Ивановна
Отец ребёнка: Коноплев Иван Константинович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Осиновица, Беларусь