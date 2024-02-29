Бушкевич Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушкевич Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Бушкевич Захар (Захарий) Григорьевич

Мать ребёнка: Бушкевич Полина

Польша
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Бушкевич Полина

Завод, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушкевич Антон Григорьевич

Мать ребёнка: Бушкевич Полина

Завод, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушкевич Мариля Григорьевна

Мать ребёнка: Бушкевич Полина

Польша
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коноплева Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: Бушкевич Полина

Польша
Смерть
Неизвестно
Завод, Беларусь
Похороны
Неизвестно
Завод, Беларусь
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