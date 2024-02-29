Бушкевич Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Сын: Бушкевич Захар (Захарий) Григорьевич
Мать ребёнка: Бушкевич Полина
Польша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Бушкевич Полина
Завод, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушкевич Антон Григорьевич
Мать ребёнка: Бушкевич Полина
Завод, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушкевич Мариля Григорьевна
Мать ребёнка: Бушкевич Полина
Польша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коноплева Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: Бушкевич Полина
Польша
Смерть
Неизвестно
Завод, Беларусь
Похороны
Неизвестно
Завод, Беларусь