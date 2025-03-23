Коноплева Елена Викентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Коноплев Иван Константинович
Отец ребёнка: Коноплев Константин Иванович
Рождение ребёнка
22.07.1884
Дочь: Вербицкая (Коноплева) Харитина Константиновна
Отец ребёнка: Коноплев Константин Иванович
НИАБ Минск, 2301-10-173, стр. 53об-54, запись 45
Рождение ребёнка
14.02.1886
Сын: Коноплев Павел Константинович
Отец ребёнка: Коноплев Константин Иванович
НИАБ Минск, 2301-10-173, стр. 98об-99, запись 9
Рождение ребёнка
26.05.1891
Сын: Коноплев Карп Константинович
Отец ребёнка: Коноплев Константин Иванович
НИАБ Минск, 2301-10-174, стр. 60об-61, запись 47
Рождение ребёнка
08.06.1896
Дочь: Рубакова (Коноплева) Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Коноплев Константин Иванович
НИАБ Минск, 2301-10-175, стр. 61об-62, запись 35
Рождение ребёнка
08.04.1899
Дочь: Гаспадарова (Коноплева) Матрона Константиновна
Отец ребёнка: Коноплев Константин Иванович
НИАБ Минск,2301-10-175, стр. 169об-170, запись 32
Рождение ребёнка
01.01.1902
Дочь: (Коноплева) Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Коноплев Константин Иванович
НИАБ Минск, 2301-10-176, стр. 103, запись 1