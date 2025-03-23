Коноплева Елена Викентьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коноплева Елена Викентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Коноплев Иван Константинович

Отец ребёнка: Коноплев Константин Иванович

Завод, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
22.07.1884

Дочь: Вербицкая (Коноплева) Харитина Константиновна

Отец ребёнка: Коноплев Константин Иванович

Завод, Жлобинский район, Гомельская область
НИАБ Минск, 2301-10-173, стр. 53об-54, запись 45
Рождение ребёнка
14.02.1886

Сын: Коноплев Павел Константинович

Отец ребёнка: Коноплев Константин Иванович

Завод, Жлобинский район, Гомельская область
НИАБ Минск, 2301-10-173, стр. 98об-99, запись 9
Рождение ребёнка
26.05.1891

Сын: Коноплев Карп Константинович

Отец ребёнка: Коноплев Константин Иванович

Завод, Жлобинский район, Гомельская область
НИАБ Минск, 2301-10-174, стр. 60об-61, запись 47
Рождение ребёнка
08.06.1896

Дочь: Рубакова (Коноплева) Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Коноплев Константин Иванович

Завод, Жлобинский район, Гомельская область
НИАБ Минск, 2301-10-175, стр. 61об-62, запись 35
Рождение ребёнка
08.04.1899

Дочь: Гаспадарова (Коноплева) Матрона Константиновна

Отец ребёнка: Коноплев Константин Иванович

Завод, Жлобинский район, Гомельская область
НИАБ Минск,2301-10-175, стр. 169об-170, запись 32
Рождение ребёнка
01.01.1902

Дочь: (Коноплева) Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Коноплев Константин Иванович

Завод, Жлобинский район, Гомельская область
НИАБ Минск, 2301-10-176, стр. 103, запись 1

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