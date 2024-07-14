агрогородок Тимковичи, Копыльский район, Минская область (на 2021) — Familio

Тимковичи

Копыльский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Слуцкий уезд, Тимковичская волость
863. Тимковичи, местечко бывшее владельческое, при реке Маже, дворов 138, жителей 728, волостное правление, 2 церкви православные, церковь римско-католическая, 2 еврейски Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Слуцкий уезд, Тимковичская волость
местечко Тимковичи20037779721099438442118595310

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Тимковичская волость
Тимковичи, имение6313126401
Тимковичи, мест.1681323312640

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Копыльский район, Тимковичский сельсовет
аг Тимковичи1225

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Копыльский район, Тимковичский сельсовет
аг. Тимковичи616

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