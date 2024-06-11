Воровьева (Афанасенко) Майя Алексеевна 21.03.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воровьева (Афанасенко) Майя Алексеевна

Автор
ДГ
Гудович Д.

женский, родилась 21.03.1939, Тимковичи, Копыльский район, Минская область

Отец
Афанасенко Алексей Васильевич12.02.1913 г.р.
Мать
Афанасенко (Коноплева) Елена Ивановна30.09.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1939

Отец: Афанасенко Алексей Васильевич

Мать: Афанасенко (Коноплева) Елена Ивановна

Тимковичи, Копыльский район, Минская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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