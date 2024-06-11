Воровьева (Афанасенко) Майя Алексеевна
женский, родилась 21.03.1939, Тимковичи, Копыльский район, Минская область
ОтецАфанасенко Алексей Васильевич12.02.1913 г.р.
МатьАфанасенко (Коноплева) Елена Ивановна30.09.1914 г.р.
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Рождение
21.03.1939
Тимковичи, Копыльский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности