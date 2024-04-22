Афанасенко Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.02.1913
Дата смерти06.10.1994
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1913
Бракосочетание
09.07.1935
Рождение ребёнка
01.10.1936
Старые Дороги, Стародорожский район, Минская область
Рождение ребёнка
21.03.1939
Тимковичи, Копыльский район, Минская область
Рождение ребёнка
06.02.1945
Смерть
06.10.1994
Похороны
Неизвестно