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Афанасенко Алексей Васильевич

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Место рождения

Хмельное, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область

Дата рождения

15.02.1913

Дата смерти

06.10.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1913

Отец: Афанасенко Василий Лавренович

Мать: Алена (Елена) Харитоновна

Хмельное, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область
Бракосочетание
09.07.1935

Жена: Афанасенко Елена Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афанасенко Елена Ивановна

Старые Дороги, Стародорожский район, Минская область
Рождение ребёнка
21.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афанасенко Елена Ивановна

Тимковичи, Копыльский район, Минская область
Рождение ребёнка
06.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афанасенко Елена Ивановна

Талька, Пуховичский район, Минская область
Смерть
06.10.1994
Талька, Пуховичский район, Минская область
Похороны
Неизвестно
Талька, Пуховичский район, Минская область
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