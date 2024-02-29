Алена (Елена) Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.02.1913
Сын: Афанасенко Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Афанасенко Василий Лавренович
Рождение ребёнка
27.11.1918
Сын: Афанасенко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Афанасенко Василий Лавренович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Афанасенко Василий Лавренович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасенко Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Афанасенко Василий Лавренович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Афанасенко Василий Лавренович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Афанасенко Василий Лавренович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасенко Антон Васильевич
Отец ребёнка: Афанасенко Василий Лавренович
Смерть
Неизвестно