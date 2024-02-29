Алена (Елена) Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алена (Елена) Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1913

Сын: Афанасенко Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Афанасенко Василий Лавренович

Хмельное, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
27.11.1918

Сын: Афанасенко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Афанасенко Василий Лавренович

Хмельное, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Афанасенко Василий Лавренович

Хмельное, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасенко Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Афанасенко Василий Лавренович

Хмельное, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Афанасенко Василий Лавренович

Хмельное, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Афанасенко Василий Лавренович

Хмельное, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасенко Антон Васильевич

Отец ребёнка: Афанасенко Василий Лавренович

Хмельное, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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