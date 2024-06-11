Буравлева (Афанасенко) Нина Алексеевна 06.02.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буравлева (Афанасенко) Нина Алексеевна

Автор
ДГ
Гудович Д.

женский, родилась 06.02.1945, Талька, Пуховичский район, Минская область

Отец
Афанасенко Алексей Васильевич12.02.1913 г.р.
Мать
Афанасенко (Коноплева) Елена Ивановна30.09.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1945

Отец: Афанасенко Алексей Васильевич

Мать: Афанасенко (Коноплева) Елена Ивановна

Талька, Пуховичский район, Минская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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