Аршинова (Чекалова) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аршинова (Чекалова) Васса

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.08.1854

Дата смерти

19.02.1911

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1854

Отец: Чекаловъ Осипъ

Мать: Чекалова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1873

Муж: Аршиновъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1873

Сын: Аршиновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1875

Дочь: Бахарева Дарья

Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Аршиновъ Сергей

Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ

Рождение ребёнка
28.06.1880

Дочь: Крыгина Клавдия

Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Аршиновъ Андрей

Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ

Рождение ребёнка
25.03.1883

Дочь: Ридель Мария

Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1887

Дочь: Любимова Наталья

Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ

Рождение ребёнка
02.05.1888

Сын: Аршиновъ Николай

Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Пильнова Стефанида

Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ

Рождение ребёнка
18.11.1891

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.03.1895

Сын: Аршиновъ Александръ

Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аршиновъ Аристархъ

Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ

Смерть
19.02.1911
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старческой слабости
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