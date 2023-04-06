Аршинова (Чекалова) Васса
Место рождения
Дата рождения12.08.1854
Дата смерти19.02.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1854
Отец: Чекаловъ Осипъ
Мать: Чекалова Екатерина
Бракосочетание
31.01.1873
Муж: Аршиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
28.10.1873
Сын: Аршиновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
15.03.1875
Дочь: Бахарева Дарья
Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
1877
Сын: Аршиновъ Сергей
Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
28.06.1880
Дочь: Крыгина Клавдия
Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
1881
Сын: Аршиновъ Андрей
Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
25.03.1883
Дочь: Ридель Мария
Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
07.09.1887
Дочь: Любимова Наталья
Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
02.05.1888
Сын: Аршиновъ Николай
Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Пильнова Стефанида
Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
18.11.1891
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
16.03.1895
Сын: Аршиновъ Александръ
Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аршиновъ Аристархъ
Отец ребёнка: Аршиновъ Федоръ
Смерть
19.02.1911
Причина смерти: Отъ старческой слабости