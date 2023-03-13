Аршиновъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аршиновъ Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Аршиновъ Федоръ

Мать: Аршинова Васса

Бракосочетание
10.11.1903

Жена: Аршинова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1904

Дочь: Таисья

Мать ребёнка: Аршинова Марья

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1905

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Аршинова Марья

4-й Усерганской волости
Рождение ребёнка
01.04.1908

Сын: Аршиновъ Александръ

Мать ребёнка: Аршинова Марья

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