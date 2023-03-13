Аршиновъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Аршиновъ Федоръ
Мать: Аршинова Васса
Бракосочетание
10.11.1903
Жена: Аршинова Марья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1904
Дочь: Таисья
Мать ребёнка: Аршинова Марья
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1905
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Аршинова Марья
4-й Усерганской волости
Рождение ребёнка
01.04.1908
Сын: Аршиновъ Александръ
Мать ребёнка: Аршинова Марья