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Аршиновъ Александръ
Аршиновъ Александръ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.04.1908
Пол
Мужской
Отец
Аршиновъ Андрей
1881 г.р.
Мать
Аршинова (Назарова) Марья
1887 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
01.04.1908
Отец:
Аршиновъ Андрей
Мать:
Аршинова Марья
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