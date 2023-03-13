Аршинова (Назарова) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Назаровъ Федоръ
Бракосочетание
10.11.1903
Муж: Аршиновъ Андрей
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1904
Дочь: Таисья
Отец ребёнка: Аршиновъ Андрей
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1905
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Аршиновъ Андрей
4-й Усерганской волости
Рождение ребёнка
01.04.1908
Сын: Аршиновъ Александръ
Отец ребёнка: Аршиновъ Андрей