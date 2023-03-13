Аршинова (Назарова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аршинова (Назарова) Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Назаровъ Федоръ

Мать: Назарова Надежда Яковлева

Бракосочетание
10.11.1903

Муж: Аршиновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1904

Дочь: Таисья

Отец ребёнка: Аршиновъ Андрей

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1905

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Аршиновъ Андрей

4-й Усерганской волости
Рождение ребёнка
01.04.1908

Сын: Аршиновъ Александръ

Отец ребёнка: Аршиновъ Андрей

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