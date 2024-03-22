Крыгина (Аршинова) Клавдия
Место рождения
Дата рождения28.06.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1880
Отец: Аршиновъ Федоръ
Мать: Аршинова Васса
Бракосочетание
12.11.1901
Муж: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.09.1902
Сын: Крыгинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.11.1904
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.05.1907
Дочь: Крыгина Зоя
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.12.1911
Сын: Крыгинъ Василий
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.11.1914
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ