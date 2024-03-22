Крыгина (Аршинова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина (Аршинова) Клавдия

Место рождения

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

28.06.1880

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1880

Отец: Аршиновъ Федоръ

Мать: Аршинова Васса

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
12.11.1901

Муж: Крыгинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1902

Сын: Крыгинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1904

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1907

Дочь: Крыгина Зоя

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1911

Сын: Крыгинъ Василий

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1914

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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