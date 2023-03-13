Пильнова (Аршинова) Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Аршиновъ Федоръ
Мать: Аршинова Васса
Бракосочетание
27.08.1908
Муж: Пильновъ Василий
Рождение ребёнка
03.06.1909
Дочь: Пильнова Марья
Отец ребёнка: Пильновъ Василий
Рождение ребёнка
15.08.1910
Сын: Пильновъ Александръ
Отец ребёнка: Пильновъ Василий
Рождение ребёнка
23.09.1911
Сын: Пильновъ Иванъ
Отец ребёнка: Пильновъ Василий
Рождение ребёнка
14.02.1913
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Пильновъ Василий