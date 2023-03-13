Пильновъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пильновъ Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Пильновъ Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
27.08.1908

Жена: Пильнова Стефанида

Рождение ребёнка
03.06.1909

Дочь: Пильнова Марья

Мать ребёнка: Пильнова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1910

Сын: Пильновъ Александръ

Мать ребёнка: Пильнова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1911

Сын: Пильновъ Иванъ

Мать ребёнка: Пильнова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1913

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Пильнова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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