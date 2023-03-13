Пильновъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Пильновъ Василий
Бракосочетание
27.08.1908
Жена: Пильнова Стефанида
Рождение ребёнка
03.06.1909
Дочь: Пильнова Марья
Мать ребёнка: Пильнова Стефанида
Рождение ребёнка
15.08.1910
Сын: Пильновъ Александръ
Мать ребёнка: Пильнова Стефанида
Рождение ребёнка
23.09.1911
Сын: Пильновъ Иванъ
Мать ребёнка: Пильнова Стефанида
Рождение ребёнка
14.02.1913
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Пильнова Стефанида