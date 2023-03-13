Аршиновъ Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти05.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Аршиновъ Федоръ
Мать: Аршинова Васса
Бракосочетание
12.02.1899
Жена: Аршинова Анастасия
Рождение ребёнка
14.12.1902
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Аршинова Анастасия
Рождение ребёнка
01.10.1906
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Аршинова Анастасия
Рождение ребёнка
19.01.1909
Сын: Аршиновъ Федоръ
Мать ребёнка: Аршинова Анастасия
Рождение ребёнка
13.06.1914
Сын: Аршиновъ Петръ
Мать ребёнка: Аршинова Анастасия
Смерть
05.01.1938
Причина смерти: Расстрелян