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Аршиновъ Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

05.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Аршиновъ Федоръ

Мать: Аршинова Васса

Бракосочетание
12.02.1899

Жена: Аршинова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1902

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Аршинова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1906

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Аршинова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1909

Сын: Аршиновъ Федоръ

Мать ребёнка: Аршинова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1914

Сын: Аршиновъ Петръ

Мать ребёнка: Аршинова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
05.01.1938
Причина смерти: Расстрелян
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