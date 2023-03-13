Любимова (Аршинова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1887
Дата смерти03.08.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1887
Отец: Аршиновъ Федоръ
Мать: Аршинова Васса
Бракосочетание
28.01.1907
Муж: Любимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.05.1908
Сын: Любимовъ Константинъ
Отец ребёнка: Любимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.09.1909
Сын: Любимовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Любимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.02.1912
Сын: Любимовъ Василий
Отец ребёнка: Любимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.08.1914
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Любимовъ Иванъ
Смерть
03.08.1971