Любимова (Аршинова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Аршинова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1887

Дата смерти

03.08.1971

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1887

Отец: Аршиновъ Федоръ

Мать: Аршинова Васса

Бракосочетание
28.01.1907

Муж: Любимовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1908

Сын: Любимовъ Константинъ

Отец ребёнка: Любимовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1909

Сын: Любимовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Любимовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1912

Сын: Любимовъ Василий

Отец ребёнка: Любимовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.08.1914

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Любимовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.08.1971
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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