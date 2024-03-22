Ридель (Аршинова) Мария
Место рождения
Дата рождения25.03.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1883
Отец: Аршиновъ Федоръ
Мать: Аршинова Васса
Бракосочетание
29.07.1905
Муж: Ридель Александръ
Рождение ребёнка
21.05.1906
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ридель Александръ
Рождение ребёнка
07.11.1907
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Ридель Александръ
Рождение ребёнка
13.10.1909
Сын: Ридель Борисъ
Отец ребёнка: Ридель Александръ
Рождение ребёнка
30.01.1911
Сын: Ридель Василий
Отец ребёнка: Ридель Александръ
Рождение ребёнка
08.06.1913
Сын: Ридель Василий
Отец ребёнка: Ридель Александръ
Рождение ребёнка
18.12.1915
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: Ридель Александръ
Рождение ребёнка
31.03.1918
Сын: Ридель Леонидъ
Отец ребёнка: Ридель Александръ