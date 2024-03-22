Ридель (Аршинова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ридель (Аршинова) Мария

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.03.1883

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1883

Отец: Аршиновъ Федоръ

Мать: Аршинова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.07.1905

Муж: Ридель Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1906

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ридель Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1907

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Ридель Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1909

Сын: Ридель Борисъ

Отец ребёнка: Ридель Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1911

Сын: Ридель Василий

Отец ребёнка: Ридель Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1913

Сын: Ридель Василий

Отец ребёнка: Ридель Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1915

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: Ридель Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.03.1918

Сын: Ридель Леонидъ

Отец ребёнка: Ридель Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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