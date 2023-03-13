Ридель Александръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Ридель Мориц
Бракосочетание
29.07.1905
Жена: Ридель Мария
Рождение ребёнка
21.05.1906
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ридель Мария
Рождение ребёнка
07.11.1907
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Ридель Мария
Рождение ребёнка
13.10.1909
Сын: Ридель Борисъ
Мать ребёнка: Ридель Мария
Рождение ребёнка
30.01.1911
Сын: Ридель Василий
Мать ребёнка: Ридель Мария
Рождение ребёнка
08.06.1913
Сын: Ридель Василий
Мать ребёнка: Ридель Мария
Рождение ребёнка
18.12.1915
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Ридель Мария
Рождение ребёнка
31.03.1918
Сын: Ридель Леонидъ
Мать ребёнка: Ридель Мария