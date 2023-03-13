Ридель Александръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ридель Александръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Ридель Мориц

Мать: не указана

Бракосочетание
29.07.1905

Жена: Ридель Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1906

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ридель Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1907

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Ридель Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1909

Сын: Ридель Борисъ

Мать ребёнка: Ридель Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1911

Сын: Ридель Василий

Мать ребёнка: Ридель Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1913

Сын: Ридель Василий

Мать ребёнка: Ридель Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1915

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Ридель Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.03.1918

Сын: Ридель Леонидъ

Мать ребёнка: Ридель Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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