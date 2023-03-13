Ридель Мориц
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Ридель Александръ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ридель Максимъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ракитина Анна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана