Ракитина (Ридель) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ридель Мориц
Мать: не указана
Бракосочетание
1902
Муж: Ракитинъ Михаилъ
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ракитинъ Борисъ
Отец ребёнка: Ракитинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ракитинъ Владимиръ
Отец ребёнка: Ракитинъ Михаилъ