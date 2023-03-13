Ракитина (Ридель) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракитина (Ридель) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ридель Мориц

Мать: не указана

Бракосочетание
1902

Муж: Ракитинъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1905

Сын: Ракитинъ Борисъ

Отец ребёнка: Ракитинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ракитинъ Владимиръ

Отец ребёнка: Ракитинъ Михаилъ

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