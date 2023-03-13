Ридель Максимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРидель Максимъ

Ридель Максимъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1901 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ридель Мориц

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Ридель Павелъ

Мать ребёнка: Ридель Анна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ридель Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ридель Анна Иванова

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