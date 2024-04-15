Томилов Михаил Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Рождение ребёнка
1812
Сын: Томилов Филипп Михайлович
Мать ребёнка: Томилова Марфа Корниловна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Томилов Ларион Михайлович
Мать ребёнка: Томилова Марфа Корниловна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Томилова Марфа Корниловна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Томилова Марфа Корниловна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Томилова Марфа Корниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно