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Томилов Михаил Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Томилов Леонтий Иванович

Мать: Томилова Анна Васильевна ?

Рождение ребёнка
1812

Сын: Томилов Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Томилова Марфа Корниловна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1814

Сын: Томилов Ларион Михайлович

Мать ребёнка: Томилова Марфа Корниловна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Томилова Марфа Корниловна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1830

Сын: Томилов Архип Михайлович

Мать ребёнка: Томилова Марфа Корниловна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Томилов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Томилова Марфа Корниловна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томилова Марфа Корниловна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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