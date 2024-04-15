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Томилова Марфа Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Томилов Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Томилов Михаил Леонтьевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1814

Сын: Томилов Ларион Михайлович

Отец ребёнка: Томилов Михаил Леонтьевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Томилов Михаил Леонтьевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1830

Сын: Томилов Архип Михайлович

Отец ребёнка: Томилов Михаил Леонтьевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Томилов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Томилов Михаил Леонтьевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томилов Михаил Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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