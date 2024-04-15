Томилова Марфа Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Сын: Томилов Филипп Михайлович
Отец ребёнка: Томилов Михаил Леонтьевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Томилов Ларион Михайлович
Отец ребёнка: Томилов Михаил Леонтьевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Томилов Михаил Леонтьевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Томилов Михаил Леонтьевич
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Томилов Михаил Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно