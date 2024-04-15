Томилов Архип Михайлович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Маланья Архиповна
Мать ребёнка: Томилова Арина Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Томилова Арина Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Катерина Архиповна
Мать ребёнка: Томилова Арина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Томилова Арина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно