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Томилов Архип Михайлович

Место рождения

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Томилов Михаил Леонтьевич

Мать: Томилова Марфа Корниловна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Маланья Архиповна

Мать ребёнка: Томилова Арина Ивановна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Томилов Семен Архипович

Мать ребёнка: Томилова Арина Ивановна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Катерина Архиповна

Мать ребёнка: Томилова Арина Ивановна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томилова Арина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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